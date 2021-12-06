Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.
бенфика - динамо киев, фото бенфика
06 декабря 2021, 13:10
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встретится в гостях с лиссабонской Бенфикой.
Компания Parimatch явным фаворитом противостояния видит именно хозяев поля. На победу Бенфики предлагается коэффициент 1.33, в то время как потенциальный успех подопечных Мирчи Луческу оценивается показателем 11.
Ничью в данном поединке можно спрогнозировать с коэффициентом 5.10.
Любители рискованных ставок могут попытать удачу в прогнозировании количества забитых киевским Динамо голов. Так, на индивидуальный тотал больше 1.5 предлагается коэффициент 5.40.
Матч Бенфика — Динамо Киев состоится в среду, 8 декабря в 22:00.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.