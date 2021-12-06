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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо встретится в гостях с лиссабонской Бенфикой.

Компания Parimatch явным фаворитом противостояния видит именно хозяев поля. На победу Бенфики предлагается коэффициент 1.33, в то время как потенциальный успех подопечных Мирчи Луческу оценивается показателем 11.

Ничью в данном поединке можно спрогнозировать с коэффициентом 5.10.

Любители рискованных ставок могут попытать удачу в прогнозировании количества забитых киевским Динамо голов. Так, на индивидуальный тотал больше 1.5 предлагается коэффициент 5.40.

Матч Бенфика — Динамо Киев состоится в среду, 8 декабря в 22:00.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.