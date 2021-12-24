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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 19 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле примет Лестер.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Хосепа Гвардиолы. Так, на победу "горожан" можно поставить с коэффициентом 1,18. На ничью предлагается коэффициент 8,10, а на победу Лестера — 15,00.

Если вы уверены, что Лестер сможет забить в ворота Манчестер Сити, то можете поставить с коэффициентом — 4,10.

Поединок Манчестер Сити — Лестер состоится 26 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.