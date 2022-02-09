Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

Атлетик Бильбао ожидает встреча с Валенсией в рамках полуфинала Кубка Испании. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Марселино.

Так, на победу Атлетика в основное время предлагается коэффициент 1,84, тогда как потенциальный успех Валенсии оценивается показателем 4,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,47.

Что касается прохода в следующую стадию Кубка Испании в целом, то шансы Атлетика оцениваются в 1,55, а Валенсии — в 2,35.

Интересной выглядит котировка на то, что лидер басков Икер Муниаин забьет гол. Вероятность данного события представлена показателем 4,75.

Напомним, матч Атлетик — Валенсия состоится завтра, 10 февраля, в 22:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.