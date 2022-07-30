Рейтинг букмекеров

Кияни зійдуться з суперником з Австрії.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо у першому матчі вдома прийме австрійський Штурм.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок Динамо проведе у польському Лодзі.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО — Штурм

За версією букмекерів саме в підопічних Мірчи Луческу є невелика перевага над суперником. На перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічию експерти оцінити у 3,20, а перемогу гостей — у 2,95.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери вірять, що тотал у матчі скоріше буде 2,5 меньше (1,70), аніж більше (2,20). Але у тому, що обидва колективи зможуть забити бодай по одному голу практично не сумніваються (так — 1,80, ні — 1,95). Ми пропонуємо вибрати ставку — результат першого тайму — нічия, за 2,10.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо — Штурм відбудеться 3 серпня о 21:00 на стадіоні муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.