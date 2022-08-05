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Вже сьогодні відбудеться стартовий поєдинок нового сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Сьогодні, 5 серпня, відбудеться стартовий матч нового сезону в англійській Прем'єр-лізі, у якому зіграють Крістал Пелес та лондонський Арсенал.

Нагадаємо, що під час літнього трансферного вікна до складу Арсеналу перебрався універсал збірної України Олександр Зінченко, який залишив Манчестер Сіті.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Крістал пелес — арсенал

За версією букмекерів саме в підопічних Мікеля Артети є перевага над суперником. На перемогу Арсенала можна поставити з коефіцієнтом 1,82. Нічию експерти оцінити у 3,70, а перемогу господарів — у 4,60.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Це буде стартовий матч чемпіонату, тому команди можна сказати ще не у своїх оптимальних кондиціях. До цього у всіх були спаринги, але саме зараз починається справжня боротьба, тож можна очікувати хвилювання та помилок. У зв'язку з цим пропонуємо вам поставити на варіант "Арсенал переможе хоча б у одному таймі" — така ставка оцінюється букмекерами в коефіцієнт 1,44.

Нагадаємо, поєдинок Крістал Пелес — Арсенал відбудеться 5 серпня о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на Football.ua.