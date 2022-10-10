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Цього тижня "гірники" проведуть матч у відповідь проти мадридського Реалу в групі Ліги чемпіонів.

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар проведе домашній поєдинок проти мадридського Реалу. Гра пройде у Польщі на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШАХТАР — РЕАЛ

За версією букмекерів, очевидним фаворитом матчу є Реал. На перемогу команди Карло Анчелотті пропонується коефіцієнт – 1,39, тоді як успіх Шахтаря оцінено у 7,40. На нічию можна поставити з коефіцієнтом – 5,50.

Незважаючи на непоганий старт у груповому етапі турніру, "гірники", як і раніше, вважаються аутсайдерами, принаймні, у матчі зі "вершковими". Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь мадридців.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Ми пропонуємо поставити на фору Реала (-1) — тобто "вершкові" виграють з перевагою один або більше м'ячів. На цей результат пропонується коефіцієнт – 1,58.

Якщо брати більш ризиковану ставку, можна поставити на те, що обидві команди зможуть забити — коефіцієнт — 1,75.

Нагадаємо, матч Шахтар — Реал відбудеться завтра, 11 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.