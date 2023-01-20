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Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч німецької Бундесліги.

У п'ятницю, 20 січня, відбудеться матч 16 туру німецької Бундесліги, у якому зіграють Лейпциг та Баварія.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:30 за київським часом, а Football.ua анонсує майбутню зустріч та пропонує ознайомитись з усіма розкладами на матч.

Прогноз на матч РБ Лейпциг — Баварія

За версією букмекерів фаворитом цього протистояння є Баварія. Так на перемогу команди Юліана Нагельсманна можна поставити з коефіцієнтом – 1,87, тоді як успіх "биків" оцінюється показником – 3,85. На нічию дається коефіцієнт – 4,10.

Це буде перша офіційна гра для двох команд після зимової перерви. Перед перервою Лейпциг у гостях обіграв Вердер (2:1), а Баварія розібралася із Шальке (2:0).

Остання гра між собою була у Суперкубку Німеччини, яка закінчилася перемогою Баварії з рахунком 5:3.

То на що ж ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. На це дається коефіцієнт – 1,52.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Баварія заб'є два м'ячі або більше з коефіцієнтом — 2,25.

Нагадаємо, матч РБ Лейпциг — Баварія відбудеться сьогодні, 20 січня, о 21:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу ви зможете на Football.ua.