Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч німецької Бундесліги.
Баварія - Лейпциг, Getty Images
20 січня 2023, 13:24
У п'ятницю, 20 січня, відбудеться матч 16 туру німецької Бундесліги, у якому зіграють Лейпциг та Баварія.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:30 за київським часом, а Football.ua анонсує майбутню зустріч та пропонує ознайомитись з усіма розкладами на матч.
Прогноз на матч РБ Лейпциг — Баварія
За версією букмекерів фаворитом цього протистояння є Баварія. Так на перемогу команди Юліана Нагельсманна можна поставити з коефіцієнтом – 1,87, тоді як успіх "биків" оцінюється показником – 3,85. На нічию дається коефіцієнт – 4,10.
Це буде перша офіційна гра для двох команд після зимової перерви. Перед перервою Лейпциг у гостях обіграв Вердер (2:1), а Баварія розібралася із Шальке (2:0).
Остання гра між собою була у Суперкубку Німеччини, яка закінчилася перемогою Баварії з рахунком 5:3.
То на що ж ставити?
Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди зможуть забити. На це дається коефіцієнт – 1,52.
Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що Баварія заб'є два м'ячі або більше з коефіцієнтом — 2,25.
Нагадаємо, матч РБ Лейпциг — Баварія відбудеться сьогодні, 20 січня, о 21:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу ви зможете на Football.ua.