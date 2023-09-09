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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі

У суботу, 9 вересня, відбудеться матч п'ятого туру кваліфікації до Євро-2024, у рамках якого збірна Азербайджану на своєму полі прийматиме Бельгію.

За версією букмекерів, Бельгія — фаворит зустрічі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1,25, а перемога господарів — 14,50. Якщо вболівальники вважають, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 6,30.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що забиватиме тільки однак команда, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Ні". Коефіцієнт — 1.63.

Також ми ризикнули б поставити, що в першому таймі бельгійці зроблять рішучий крок уперед задля підсумкової перемоги — ТБ 1,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 2.29.

Матч Азербайджан — Бельгія відбудеться 9 вересня о 16:00 за київським часом.