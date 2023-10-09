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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

Арсенал вирвав мінімальну перемогу над Манчестер Сіті в напруженій дуелі. Відзначимо, що Арсенал уперше з 2015 року виграв у Манчестер Сіті в АПЛ. Час поглянути, які ставки зіграли б в цій грі.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на те, що другий тайм буде результативніший за перший (1 < 2) з коефіцієнтом — 2.17. Зіграла.

А от ставки "перший гол з пенальті" та "Обидві команди заб'ють — так" не зіграли.

Огляд матчу Арсенал — Манчестер Сіті доступний на сайті.