Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 4-го туру Ліги Європи.

У черговому турі групового етапу Ліги Європи між собою зіграють французька Тулуза та англійський Ліверпуль.

Очевидно, що за версією букмекерів, головний претендент на кубок Ліги Європи є фаворитом і на цей поєдинок. Перемога Ліверпуля оцінюється коефіцієнтом 1.41, а Тулузи — 7.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.

Тож на що ставити?

Ліверпуль — друга найрезультативніша команда Ліги Європи після Баєра. В активі мерсисайдців 10 голів у 3 матчах, тож вважаємо, що як мінімум два м'ячі сьогодні побувають у воротах французів. Ставимо на "Ліверпуль Тотал голів 2". Коефіцієнт — 1.60.

Не будемо завчасно ховати Тулузу. Ліверпуль традиційно відчуває проблеми в обороні, тож думаємо, що сьогодні їхні ворота не залишаться "на замку". Додаємо ставки "обидві заб'ють" (1.65), а також "Тулуза Тотал голів 1" (2.27).

Головний невдаха минулих вихідних Дарвін Нуньєс матиме неймовірну мотивацію реабілітуватись за промахи в матчі з Лутоном (1:1). Спробуємо ризикнути й поставити на гол уругвайського форварда. Показник за цю зухвалу ставку — 3.25.

Матч Тулуза — Ліверпуль відбудеться 9 листопада о 19:45 за київським часом.