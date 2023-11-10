Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У черговому турі групового етапу ЛЄ Ліверпуль несподівано поступився Тулузі з рахунком 2:3.

За версією букмекерів, перемога Ліверпуля оцінювалась коефіцієнтом 1.41, а Тулузи — 7.50. Якщо була б нічия, на таку подію проповався показник 5.50.

Щодо ставок, то ми пропонували варіант з "Ліверпуль Тотал голів 2". Коефіцієнт — 1.60. Зіграла.

Також мали успіх ставки "обидві заб'ють" (1.65), а також "Тулуза Тотал голів 1" (2.27).

Натомість гол Дарвіна Нуньєса очікувано не відбувся. Тому ви б програли, якби поставили на м'яч уругвайського форварда. Показник на цю подію був 3.25.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тулуза — Ліверпуль в 4 турі Ліги Європи.