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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Ліверпуль на своєму полі переграв ЛАСК.

Ми пропонували поставити на те, що тотал матчу буде більше 2,5 із коефіцієнтом 1,37. Ставка спрацювала.

Також ми пропонували те, що заб'є лише одна з команд з коефіцієнтом 1,66. Це також спрацювало, тому що відзначався лише колектив Юргена Клоппа.

Насамкінець ми пропонували поставити на гол Мохамеда Салаха з коефіцієнтом 1,40, що також спрацювало.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — ЛАСК.