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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Український футбол пішов на зимовий відпочинок і зовсім скоро до нього мають долучитись єврокубкові змагання. Останній тиждень і, відповідно, вирішальний для команд в усіх трьох турнірах. Але нас, у першу чергу, цікавить Ліга чемпіонів УЄФА, бо там грає Шахтар і ще кілька колективів із невизначеною долею. А вже на вихідних можна звернути увагу на одвічну класику..

Манчестер Юнайтед — Баварія

Вівторок, 12 грудня, 22:00. Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Гірше сценарію для останнього туру Ліги чемпіонів вигадати майже неможливо. Хоча це сам англійський Манчестер Юнайтед винуватий у тому, що доля його участі у весняній частині єврокубкової кампанії має вирішуватись саме в матчі проти мюнхенської Баварії. А тій тим часом уже все одно, бо вона спокійно виграла групу A з шаленою перевагою над конкурентами, тож дозволила собі навіть зіграти внічию проти датського Копенгагена вже в передостанньому турі.

Як буде діяти Баварія на Олд Траффорд? Ніхто зараз не передбачить. Усе тому, що "Рекордмайстер" із розгромним рахунком зганьбився в грі проти Айнтрахта на минулих вихідних (1:5), тому зараз Томас Тухель має на чомусь відіграватись, бо інакше до нього будуть додаткові питання. А їх і без того чимало. Із іншого боку, у Юнайтед за плечима не менша ганьба у вигляді поразки від Борнмута (0:3), тож або тен Гаг здобуває квиток у єврокубки, або замовляє квиток на рейс до Амстердаму вже в неділю.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 2,39, імовірність нічиєї оцінюється в 4,07, а успіх Манчестер Юнайтед — у 2,70.

Боруссія Д — ПСЖ

Середа, 13 грудня, 22:00. Зігналь-Ідуна-Парк (Дортмунд, Німеччина)

Ох і закрутили інтригу в цій групі-смерті під літерою F команди-учасниці. Але дортмундська Боруссія вже з квитком до наступної стадії, тож може перевести подих. Але ж хочеться ще й виграти квартет заради потенційно більш "легкого" суперника в 1/8 фіналу. У той самий час французький Парі Сен-Жермен ще для себе нічого не вирішив і може взагалі залишитись із Лігою Європи УЄФА навесні наступного року.

Повністю вилетіти з єврокубків команда Луїса Енріке вже не може, але з її амбіціями має цікавити лише перемога в групі. У першому колі вдалось здолати "джмелів" на власному полі, але цього разу передбачається гостьова гра, а парижани цього єврокубкового року ще жодної з них не виграли.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса Енріке становить 1,86, імовірність нічиєї оцінюється в 4,13, а успіх Боруссії Д — у 3,90.

Ньюкасл — Мілан

Середа, 13 грудня, 22:00. Сент-Джеймс-Парк (Ньюкасл, Англія)

От нехай тепер команда Стефано Піолі сідає разом і пригадує, як у першій грі на Сан Сіро не реалізувала силу-силенну гольових моментів у протистоянні з Ньюкаслом. Нині Мілан перебуває на останній сходинці турнірної таблиці, але все ще може заскочити навіть до плей-оф Ліги чемпіонів за сприятливого сценарію.

Але результати "россонері" останнім часом не вражають, хоча хто б ще говорив на місці "сорок", які за минулий тиждень нахапались сім м’ячів від Евертона (0:3) та Тоттенгема (1:4).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ньюкасл. Коефіцієнт на перемогу команди Едді Гау становить 1,89, імовірність нічиєї оцінюється в 3,85, а успіх Мілана — у 4,20.

Порту — Шахтар

Середа, 13 грудня, 22:00. Драгау (Порту, Португалія)

Мало хто вірив, що донецький Шахтар узагалі зможе пробитись до весняної частини єврокубків у цьому сезоні. Особливо після 1:4 від португальського Порту в першому турі. Але зараз у "гірників" фактично такі ж вихідні позиції, як і в "драконів", за винятком того, що треба виключно перемагати на Драгау.

Там, де вони ще жодного разу цього не робили. Та й узагалі Шахтар історично невдало грає проти Порту в єврокубках, і точно про це може нагадати Ярослав Ракіцький після матчу ще 2011 року. Але Маріно Пушич прийшов ламати стереотипи, тож українці мають його в цьому підтримати. За крок до сенсації.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Порту. Коефіцієнт на перемогу команди Сержіу Консейсау становить 1,46, імовірність нічиєї оцінюється в 4,70, а успіх Шахтаря — у 6,90.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед

Неділя, 17 грудня, 18:30. Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Навіть якщо потенційна невдача, яку цілком імовірно всі передбачають, у грі проти Баварії посеред тижня не доб’є період перебування Еріка тен Гага на чолі Манчестер Юнайтед, то це точно зробить відсутність реваншу на Енфілді проти Ліверпуля. А як може бути інакше, якщо останній візит команди з ним на чолі завершився з рахунком 7:0 на користь господарів?

І цього разу стартові позиції команд відмінні одна від одної настільки, що про фаворитів ми взагалі не піднімаємо питання. Але грати потрібно, бо так і Тоттенгем може втекти далеченько.