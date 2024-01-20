Дізнайся, на що можна поставити у грі німецької Бундесліги.
РБ Лейпциг — Баєр, Getty Images
20 січня 2024, 10:43
У матчі вісімнадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг на своєму полі прийме леверкузенський Баєр.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Марко Розе. Так, на перемогу РБ Лейпциг можна поставити з коефіцієнтом 2.46, тоді як успіх Баєра оцінений показником 2.83.
Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох голів із коефіцієнтом 1.61.
Також можна поставити на те, що РБ Лейпциг виграє в одному з таймів. На це дають коефіцієнт — 1.67.
Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що РБ Лейпциг переможе за жовтими картками (Фора 0) з коефіцієнтом 1.94.
Нагадаємо, матч РБ Лейпциг — Баєр відбудеться у суботу, 20 січня, о 19:30 за київським часом.