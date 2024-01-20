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Дізнайся, на що можна поставити у грі німецької Бундесліги.

У матчі вісімнадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг на своєму полі прийме леверкузенський Баєр.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Марко Розе. Так, на перемогу РБ Лейпциг можна поставити з коефіцієнтом 2.46, тоді як успіх Баєра оцінений показником 2.83.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох голів із коефіцієнтом 1.61.

Також можна поставити на те, що РБ Лейпциг виграє в одному з таймів. На це дають коефіцієнт — 1.67.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що РБ Лейпциг переможе за жовтими картками (Фора 0) з коефіцієнтом 1.94.

Нагадаємо, матч РБ Лейпциг — Баєр відбудеться у суботу, 20 січня, о 19:30 за київським часом.