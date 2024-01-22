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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії-2023/24 Борнмут на власному полі розгромно поступився Ліверпулю — 0:4. Дублями в складі мерсисайдців відзначились Нуньєс та Жота.

Ми пропонували зробити ставку на те, що "Ліверпуль не програє" з коефіцієнтом 1.25. Ставка зіграла.

Також успіх мала ставка, що команда Клоппа переможе в один м’яч, або більше. Коефіцієнт — 2.29.

І наостанок, ми ставили на те, що кількість ударів у площину воріт понад 6 для Ліверпуля. Такий варіант оцінили в 1.93. Влучна ставка, адже мерсисайдці нанесли 7 ударів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24.