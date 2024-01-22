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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

Жирона у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі розгромила Севілью (5:1).

У цьому матчі взяв участь український нападник Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі команди Мічела та оформив хет-трик, ще по м'ячу забили Віктор Циганков та Стуані.

Ми пропонували зробити ставку на те, що команда Мічела вдома переможе у два й більше м’ячів. Коефіцієнт — 2.98. Ставка зіграла.

"Перемога Жирони" з коефіцієнтом 1.78 також мала успіх.

Втім, лінія "кількість попереджень для господарів — більше 2,5" не зіграла.

Нагадаємо, найвідоміші статистичні портали WhoScored і SofaScore визнали українського центрфорварда Артема Довбика найкращим гравцем матчу Жирона — Севілья.