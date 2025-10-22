Ліга чемпіонів

Скотт Мактоміней поділився своїми думками після гри з ПСВ.

Півзахисник Наполі Скотт Мактоміней прокоментував поразку своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:6), у якому він відзначився дублем.

"Такий футбол — треба вміти приймати поразки. Ми повинні краще захищатися, коли залишаємося удесятьох, і показувати більше, ніж ми продемонстрували в останні 10-15 хвилин матчу.

Сезон довгий — нам потрібно зберігати спокій. Не можна все ускладнювати та думати одразу про безліч речей. Треба йти від матчу до матчу — я завжди говорив це протягом усієї кар’єри. Цей вечір склався зовсім не так, як ми хотіли, але попереду наступний матч, і нам потрібно зіграти краще", — наводить слова Мактомінея прес-служба УЄФА.

