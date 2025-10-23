Ліга чемпіонів

Тренер Ювентуса прокоментував поразку від Реала.

Ігор Тудор висловив змішані почуття після матчу Ліги Чемпіонів на Сантьяго Бернабеу, де його команда поступилася Реалу з рахунком 0:1. Незважаючи на поразку, вирішальний гол у якій забив Джуд Беллінгем, хорватський фахівець вважає, що "б'янконері" награли щонайменше на нічию.

"Найбільший жаль сьогодні – це те, що ми не привезли додому очок. Проти тих монстрів, які є у них, ми заслужили принаймні на один гол. Хлопці засмучені, тому що вони теж так вважають". – заявив Тудор у післяматчевому коментарі

Тудор похвалив команду за правильний підхід до гри та бажання атакувати, хоча й визнав, що впоратися з тиском на такому рівні було складно.

"Був хороший настрій, бажання завдати їм болю. Потім, звичайно, ми страждали, що є нормальним на цьому стадіоні", – додав він.

​Окремо тренер торкнувся теми лідерства в команді, зазначивши, що в цьому аспекті Ювентусу потрібно додавати.

"Лідерами мають бути всі. З цієї точки зору ми трохи нижче того рівня, якого я б хотів. Потрібно зростати. Цій команді бракувало чемпіонів та вагомих гравців останніми роками", – підкреслив Тудор.

На завершення тренер закликав з обережністю ставитися до оцінок нинішньої команди, наголосивши на необхідності вірити в обраний шлях.

"Ми рідко помилялися з підходом до матчів. У цієї команди є сильні та слабкі сторони. Потрібно дати їй впевненість, тому що шлях правильний.", – підсумував Тудор.

На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.