Тренер Ювентуса прокоментував поразку від Реала.
Ігор Тудор, Getty Images
23 жовтня 2025, 09:47
Ігор Тудор висловив змішані почуття після матчу Ліги Чемпіонів на Сантьяго Бернабеу, де його команда поступилася Реалу з рахунком 0:1. Незважаючи на поразку, вирішальний гол у якій забив Джуд Беллінгем, хорватський фахівець вважає, що "б'янконері" награли щонайменше на нічию.
"Найбільший жаль сьогодні – це те, що ми не привезли додому очок. Проти тих монстрів, які є у них, ми заслужили принаймні на один гол. Хлопці засмучені, тому що вони теж так вважають". – заявив Тудор у післяматчевому коментарі
Тудор похвалив команду за правильний підхід до гри та бажання атакувати, хоча й визнав, що впоратися з тиском на такому рівні було складно.
"Був хороший настрій, бажання завдати їм болю. Потім, звичайно, ми страждали, що є нормальним на цьому стадіоні", – додав він.
Окремо тренер торкнувся теми лідерства в команді, зазначивши, що в цьому аспекті Ювентусу потрібно додавати.
"Лідерами мають бути всі. З цієї точки зору ми трохи нижче того рівня, якого я б хотів. Потрібно зростати. Цій команді бракувало чемпіонів та вагомих гравців останніми роками", – підкреслив Тудор.
На завершення тренер закликав з обережністю ставитися до оцінок нинішньої команди, наголосивши на необхідності вірити в обраний шлях.
"Ми рідко помилялися з підходом до матчів. У цієї команди є сильні та слабкі сторони. Потрібно дати їй впевненість, тому що шлях правильний.", – підсумував Тудор.
