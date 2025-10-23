Плеймейкер Ліверпуля вперше відзначився результативними діями з часів дебюту в Суперкубку.
Флоріан Вірц, Getty Images
23 жовтня 2025, 11:59
Флоріан Вірц нарешті перервав свою тривалу серію без гольових дій, відзначившись двома асистами у розгромному матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (5:1). Це були його перші результативні дії в Прем'єр-лізі чи Лізі чемпіонів з моменту його переходу.
Німецький плеймейкер, який до цього відзначився лише одним асистом у Суперкубку, у другому таймі спочатку віддав передачу на Коді Гакпо, а потім асистував Домініку Собослаю.
Попри успішну гру, Вірц залишився самокритичним. Він визнав, що припустився помилки, яка призвела до пропущеного гола, але загалом задоволений результатом.
"Я знаю, що можу набагато, набагато більше", – заявив Вірц у післяматчевому коментарі. "У першому таймі я сам ускладнив собі пошук вільних зон... Але я задоволений, що ми перемогли, і що я нарешті взяв участь у голі".
На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.