Ліга чемпіонів

Плеймейкер Ліверпуля вперше відзначився результативними діями з часів дебюту в Суперкубку.

Флоріан Вірц нарешті перервав свою тривалу серію без гольових дій, відзначившись двома асистами у розгромному матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (5:1). Це були його перші результативні дії в Прем'єр-лізі чи Лізі чемпіонів з моменту його переходу.

Німецький плеймейкер, який до цього відзначився лише одним асистом у Суперкубку, у другому таймі спочатку віддав передачу на Коді Гакпо, а потім асистував Домініку Собослаю.

​Попри успішну гру, Вірц залишився самокритичним. Він визнав, що припустився помилки, яка призвела до пропущеного гола, але загалом задоволений результатом.

"Я знаю, що можу набагато, набагато більше", – заявив Вірц у післяматчевому коментарі. "У першому таймі я сам ускладнив собі пошук вільних зон... Але я задоволений, що ми перемогли, і що я нарешті взяв участь у голі".

На нашому сайті доступний відеоогляд цього поєдинку.