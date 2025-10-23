Тренер Челсі — про гру ЛЧ.
Енцо Мареска, getty images
23 жовтня 2025, 18:30
Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про перемогу над Аяксом в матчі ЛЧ (5:1).
"Дуже задоволений грою. Ми непогано розпочали, але, гадаю, червона картка у будь-якому випадку змінила хід гри. Загалом ми зіграли добре, забили п'ять голів і, мабуть, могли ще забити. Ми задоволені трьома очками.
Ми завжди говоримо одне й те саме, бо це правда: нам подобається рухатися від матчу до матчу. Через дві доби нас чекає ще одна дуже складна гра проти Сандерленда. Постараємося зіграти якнайкраще", — пообіцяв Мареска.
Нагадаємо, на 15-й хвилині було видалено Кеннета Тейлора.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Аякс у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.