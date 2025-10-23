Ліга чемпіонів

Тренер Челсі — про гру ЛЧ.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про перемогу над Аяксом в матчі ЛЧ (5:1).

"Дуже задоволений грою. Ми непогано розпочали, але, гадаю, червона картка у будь-якому випадку змінила хід гри. Загалом ми зіграли добре, забили п'ять голів і, мабуть, могли ще забити. Ми задоволені трьома очками.

Ми завжди говоримо одне й те саме, бо це правда: нам подобається рухатися від матчу до матчу. Через дві доби нас чекає ще одна дуже складна гра проти Сандерленда. Постараємося зіграти якнайкраще", — пообіцяв Мареска.

Нагадаємо, на 15-й хвилині було видалено Кеннета Тейлора.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Аякс у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.