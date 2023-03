Вчора, 16 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися чвертьфіналісти турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті визначив чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця тижня:

- нападник АЗ Єспер Карлссон — гол та асист у матчі проти Лаціо (2:1);

- півзахисник Вест Гема Джаррод Боуен — дубль у грі з АЕКом (4:0);

- воротар Андерлехта Барт Вербрюгген – дев'ять сейвів у зустрічі проти Вільярреала (1:0);

- форвард Гента Гіфт Орбан — хет-трик у матчі проти Істанбула (4:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА оголосив імена кандидатів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій. До них увійшли нападник Гента Гіфт Орбан, хавбек Вест Гема Джаррод Боуен, вінгер Сівасспора Ердоган Есільюрт та форвард Ніцци Гаетан Лаборд.

