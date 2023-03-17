Також стали відомі номінанти на звання автора найкращого голу тижня.
Джаррод Боуен, Getty Images
17 березня 2023, 10:15
Вчора, 16 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких визначилися чвертьфіналісти турніру.
УЄФА на своєму офіційному сайті визначив чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця тижня:
- нападник АЗ Єспер Карлссон — гол та асист у матчі проти Лаціо (2:1);
- півзахисник Вест Гема Джаррод Боуен — дубль у грі з АЕКом (4:0);
- воротар Андерлехта Барт Вербрюгген – дев'ять сейвів у зустрічі проти Вільярреала (1:0);
- форвард Гента Гіфт Орбан — хет-трик у матчі проти Істанбула (4:1).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА оголосив імена кандидатів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій. До них увійшли нападник Гента Гіфт Орбан, хавбек Вест Гема Джаррод Боуен, вінгер Сівасспора Ердоган Есільюрт та форвард Ніцци Гаетан Лаборд.
Проголосувати за одного з номінантів можна ТУТ.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, о 15:00 за київським часом, відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій. На Football.ua буде доступна текстова онлайн трансляція заходу.