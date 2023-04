Вчора, 13 квітня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують:

- захисник Фіорентини Нікола Міленкович (два відбори та 83% точних передач у матчі проти Леха);

- півзахисник Гента Алессіо Кастро-Монтес (один відбор та 95% точних передач у грі з Вест Гемом);

- нападник Ніцци Терем Моффі (дубль у ворота Базеля);

- форвард Базеля Зекі Амдуні (два м'ячі у ворота Ніцци).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА оголосив імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі. До них увійшли нападник Гента Уго Кюйперс, вінгер Фіорентини Жонатан Іконе, півзахисник Андерлехта Маджид Ашімеру та форвард Ніцци Терем Моффі.

