Також стали відомі імена кандидатів на звання автора найкращого голу тижня.
Терем Моффі, ФК Ніцца
14 квітня 2023, 09:00
Вчора, 13 квітня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня.
На нагороду претендують:
- захисник Фіорентини Нікола Міленкович (два відбори та 83% точних передач у матчі проти Леха);
- півзахисник Гента Алессіо Кастро-Монтес (один відбор та 95% точних передач у грі з Вест Гемом);
- нападник Ніцци Терем Моффі (дубль у ворота Базеля);
- форвард Базеля Зекі Амдуні (два м'ячі у ворота Ніцци).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА оголосив імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі. До них увійшли нападник Гента Уго Кюйперс, вінгер Фіорентини Жонатан Іконе, півзахисник Андерлехта Маджид Ашімеру та форвард Ніцци Терем Моффі.
Проголосувати за найкращий забитий м'яч тижня можна на офіційному сайті УЄФА.