Ліга конференцій

Football.ua знайомить ближче з Пакшем, який стане суперником українського клубу у третьому раунді кваліфікації у основний етап ЛК-2025/26.

Усі вже подивились результати жеребкування майбутнього раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА та побачили з ким, можливо(!), зустрінеться житомирське Полісся. Хто не бачив — подивіться, там цікаво.

Але спочатку команді Руслана Ротаня треба дивитись не за обрій, а перед собою, бо попереду на "вовків" очікує не менш цікаве випробування, аніж була андоррська Санта-Колома кілька днів тому. Ох і наговорились досхочу після першої гри українські вболівальники в контексті виступу житомирян, але матч-відповідь дав гідну, нехай і не повну, відповідь на всі ці розмови.

Не короткий історичний екскурс

Наступний суперник житомирян на шляху до основного раунду Ліги конференцій — угорський клуб Пакш з однойменно міста в медьє (області) Толнана на березі річки Дунай, яке розташоване на віддалені приблизно в 100 км на південь від Будапешта. Населення — усього 17917 осіб станом на початок 2024 року, і з часом воно виключно продовжує неухильно скорочуватись.

Але питома вага цього маленького містечка в економіці Угорщини просто нереальна — 42% національного виробництва електроенергії відбувається саме тут, бо головна споруда населеного пункту — це єдина в країні атомна електростанція, яку збудували ще в 1983 році, і щодо якої угорці активно співпрацюють із країною-терористом. Було б дивно, якби співпрацювали з кимось більш притомним у настільки чутливому питанні національної безпеки, та нехай.

Ще в місті є два великих собори — католицька церква Серця Христового (освячена в 1901 р) та собор Святого Духа (за проєктом відомого архітектора Імре Маковца), якщо комусь стане в нагоді побувати в серці енергетики Угорщини.

Щодо назви міста, а відповідно й назви клубу, то угорці самі ще не визначились із його походженням. Перша відома згадка про населений пункт Пакш датована 14 століттям, і тоді це було Pakws. Спочатку гадали, що це могло б бути прізвище одного із засновників, але потім підтягнули потенційне латинське походження з давніх часів, де слово "pax" — означає мир, і тепер вважається, що на території сучасного Пакша, який угорською пишеться Paksi або Paksch, міг бути укладений якийсь мирний договір. На протилежному боці Дунаю за свідченнями розташовувались гарнізони Римської Імперії, тож усе може бути.

Також це місто в західній частині Угорщини неодноразово переходило під різноманітний контроль під час усіх війн, які точились на території країни. До речі, період Другої світової угорці поділяють на німецьку та совєцьку окупації, але певні деталі свого життя того часу все ж таки опускають.

Що ж до спортивної частини життя міста, а зокрема футболу, то з невеличким навіть по мірках Угорщини населенням важко розраховувати на сузір’я зірок світового масштабу, але навіть свого Олімпійського чемпіона Пакш має — Антал Ковач свого часу виграв золото Барселони-1992 в дзюдо.

При цьому в Пакші є одразу три футбольних клуби: Кьомлед, Спортивне товариство Пакш та його окремий клуб Пакш, проти якого й зіграє Полісся, а також Спортивна асоціація атомних електростанцій (ASE). За останню можуть виступати лише юнаки, і "дорослої" команди там не існує як явища. Але на каяк-каное ці хлопці та дівчата спокійно долають усі колективи Угорщини.

Нас цікавить власне Пакш, у якого й прізвисько відповідне до рідної місцини — "атомна команда". Заснували її ще в 1952 році, і з часом піднялась до "елітного" дивізіону. Не швидко, бо лише в 1966 році для неї відкрили поле з повністю трав’яним покриттям та трибунами на 500 глядачів, але рух був сталим. Наприклад, у 1976 році Пакш виграв чемпіонат області з різницею голів 119:21, а згодом здобув і Аматорський кубок Угорщини на Непштадіоні в Будапешті.

Сучасну ж історію цього клубу прийнято відраховувати від сезону-2005/06, коли Пакш піднявся до "елітного" дивізіону Угорщини, фінішував на 11 місці в дебютній кампанії й закріпився. А потім ще два роки посідав те саме місце й набував досвіду гри на вищому рівні. А от у сезоні-2009/10 ледь не вилетів із 14 сходинки — тоді врятували лише чотири очки переваги над Ньїредьгазою. Але при цьому вийшов до фіналу Кубка ліги, де програв Дебрецену (1:2), що вважалось найбільшим на той момент здобутком у історії клубу.

Натомість у сезоні-2010/11 Пакш фінішував другим і вперше зіграв у Лізі Європи, а також нарешті виграв омріяний Кубок ліги. Перший міжнародний матч команди відбувся в до болі знайомій Поліссю Андоррі проти Уніо Еспортіву (1:0 та 4:0 удома), а другому раунді зіграли з норвезьким Тромсе на стадіоні Шоштой у Секешфегерварі в якості домашньої арени, бо той міг умістити 14 тис. глядачів, але зібрав на домашню гру всього 1800 уболівальників. І коли норвежців було подолано, Пакш зустрівся із шотландським Гартсом, на чому єврокубкова пригода для нього добігла до кінця. Далі знову був період "середняківства", і клуб до Європи не підіймався.

Однак у сезоні-2020/21 академію Пакша, а головною рисою цього клубу є те, що за нього грають виключно угорці (накшталт Атлетіка з Більбао, але без конкретної прив’язки до місцини), прорвало — нападник та вихованець Пакша Янош Ган забив 22 голи за сезон у "еліті" та став найкращим бомбардиром, а за рік Мартін Адам відзначився взагалі 31 раз, а команда вперше за 70 років свого існування пробилась до фіналу Кубка Угорщини, де втім Ференцварош її не пожалкував (0:3).

І вже на день Святого Валентина 2023 року на посаду головного тренера призначили Дьордя Богнара, із ким пов’язані всі останні досягнення клубу. Пакш навіть Ференцварош після цього примудрявся скидати з першої сходинки за ходом сезону, але фінішував другим. А от у Кубку 15 травня 2024 року таки реванш над "фроді" вдався сповна — перший у історії клубу трофей.

Таким чином почались чергові виступи "атомної команди" в єврокубках, але в спочатку її вибив із Ліги Європи Корвінул, а потім Млада Болеслав не пустила його до Ліги конференцій за крок до основного етапу. Але нічого, другий поспіль Кубок Угорщини та чергова перемога у фіналі над Ференцварошем, а також третє місце за підсумками сезону позаді "зелено-білих" та Пушкаш Академі — теж пристойний результат. А після вильоту з Ліги Європи від ЧФР Клуж та проходу повз Марибор, команда Богнара й опинилась у суперниках Полісся.

Стадіон

Домашні матчі угорський Пакш проводить на стадіоні Фехерварі уті Стадіон, який є багатофункціональним на вміщує після передостанньої реконструкції зразка 2016 року 6150 уболівальників. Небагато, але це приблизно третина від населення міста, тому цілком достатньо. Відкрита ця арена була ще в 1966 році, але лише під час останньої реконструкції трибуни привели до більш-менш сучасного вигляду.

А до 2008 року над полем узагалі не було штучного освітлення. Тоді як під час аншлагу на матчі проти Ференцвароша в 2010 році, тобто до останньої реконструкції, заради 5500 уболівальників навіть доводилось установлювати мобільні трибуни.

Фінальних обрисів арена набула вже в серпні 2020 року, коли в чотири черги перебудували кожну з трибун та провели косметичний ремонт.

Досягнення

Пакш — клуб скромний, але прогресивний останніми роками. Ми вже згадували про дві поспіль перемоги в Кубку Угорщини за останній час, а також один успіх у Кубку ліги-2010/11. Про чемпіонство за наявності Ференцвароша та Академії Пушкаша говорити цим хлопцям поки що зарано, але нерви вони можуть попсувати добряче.

Підсумки минулого сезону

Третє місце та Кубок країни — це гарний результат за підсумком минулої кампанії, і насправді Пакш розраховував на подальшу боротьбу за місце в Лізі Європи, коли потрапив на румунський Клуж, але якщо вдома ще вдалось стримати географічних сусідів (0:0), то гостьовий матч був справжнім провалом (0:3). Проти Марибора в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій угорці також краще зіграли саме вдома (1:0 та 1:1). До відома Полісся.

Головний тренер

63-річного угорського фахівця Дьйордя Богнара у Пакші готові носити на руках, бо він працює з клубом близько двох із половиною років, але результати говорять самі за себе. Ці два кубки Угорщини — єдині трофеї в кар’єрі керманича, хоча це й не перша його каденція в клубі. До цього також був період півтора роки (2020-2022).

А взагалі Богнад у Угорщині користується неабиякою популярністю, причому на різних посадах. Він і спортивним директором у Ксакварі, МТК Будапешт та Будьорші був, і до наглядової ради Матав Сопрона належав, а також тренував Будапешті, ті ж таки МТК, Матав, Ксаквар та Будьорш, Ракосполоту, Гонвед, Керюлет та Баяй. Загалом, бачив усі боки футболу рідної країни

Головні зірки та літні трансфери

Ніколи раніше Пакш не перетинався з українськими клубами в офіційних матчах, що не дивно, бо команда є відносно новим гостем на міжнародній арені. І, як ми вже акцентували увагу, у її складі немає жодного легіонера, а акценти робляться на вихованців або місцевої, або будь-якої іншої академії Угорщини — тут без особливих принципів.

Головні зірки при цьому — нападник збірної Угорщини Мартін Адам та півзахисник Балінт Вечеї, але увагу до себе приковує також і 38-річний капітан Даніель Беде на вістрі атаки. Він є вихованцем клубу, і лише на сім років перерва свої виступи заради Ференцвароша, після чого в 2019 повернувся назад. Так що проти Полісся буде грати колектив, який добре розуміє, за яку емблему боротиметься.

Заявка Пакша на матч проти Полісся:

Воротарі: Адам Ковачик, Борнобош Шимон, Марк Д’єтван;

Захисники: Окош Киньїк, Акош Дебрецені, Андор Лапу, Оттіла Ошвот, Габор Вош, Маріо Зеке, Бенце Ленжер, Мілан Сексарді, Янош Сабо;

Півзахисники: Балінт Вечеї, Болож Болог, Ерік Шильє, Кріштоф Хіноро, Герге Д’юркич, Кевін Хорват, Кріштоф Папп, Йозеф Віндекер, Мілан Пете;

Нападники: Мартін Адам, Янош Хан, Жолт Харасті, Даніель Беде, Акош Сендрей, Янош Галамбош, Борно Тот.

Нагадаємо, що матч Полісся — Пакш відбудеться 7 серпня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч покаже УПЛ ТБ.