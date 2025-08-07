Ліга конференцій
07 серпня 2025, 23:04
Полісся з вилученням у компенсований час розбило Пакш
Перша частина дуелі проти угорського суперника була повністю за командою Руслана Ротаня.
Полісся — Пакш, фото ФК Полісся
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Пакш 3:0
Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 59
Полісся: Волинець — Кравченко (Хадрой, 87), Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв (Йосефі, 78), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 78) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 63), Крушинський (Назаренко, 64).
Пакш: Ковачик — Собо, Кіньїк, Вечеї — Гіноро (Хорват, 71), Папп (Сексарді, 81), Болог (Ошват, 46), Віндекер, Зеке — Харасті (Ган, 46), Тот (Беде, 64).
Попередження: Сарапій, Крушинський
На 90+2-й хвилині був вилучений Богдан Михайліченко (Полісся) (грубе порушення).