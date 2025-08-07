Ліга конференцій

Полісся з вилученням у компенсований час розбило Пакш

Перша частина дуелі проти угорського суперника була повністю за командою Руслана Ротаня.

Полісся — Пакш, фото ФК Полісся

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Пакш 3:0

Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 59



Полісся: Волинець — Кравченко (Хадрой, 87), Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв (Йосефі, 78), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 78) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 63), Крушинський (Назаренко, 64).



Пакш: Ковачик — Собо, Кіньїк, Вечеї — Гіноро (Хорват, 71), Папп (Сексарді, 81), Болог (Ошват, 46), Віндекер, Зеке — Харасті (Ган, 46), Тот (Беде, 64).



Попередження: Сарапій, Крушинський



На 90+2-й хвилині був вилучений Богдан Михайліченко (Полісся) (грубе порушення).