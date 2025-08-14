Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють угорський Пакш та житомирське Полісся.

Угорський Пакш та житомирське Полісся зіграють у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Дьордь Богнар, після поразки в першій грі (0:3), залучив до стартового складу Сексарді до трійки в центрі оборони.

Руслан Ротань, у свою чергу, використав Назаренка на лівому фланзі атаки.

Пакш: Ковачик — Сексарді, Кіньїк, Собо — Гіноро, Віндекер, Вечеї, Зеке — Харасті — Беде, Тот.

Запасні: Шимон, Дебрецені, Ган, Ошват, Шіє, Сендрей, Дьюркич, Хорват, Папп, Пете, Ленжер, Галамбош.



Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Лєднєв — Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.