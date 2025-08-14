Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють угорський Пакш та житомирське Полісся.
Олександр Назаренко, фото ФК Полісся
14 серпня 2025, 19:14
Угорський Пакш та житомирське Полісся зіграють у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Дьордь Богнар, після поразки в першій грі (0:3), залучив до стартового складу Сексарді до трійки в центрі оборони.
Руслан Ротань, у свою чергу, використав Назаренка на лівому фланзі атаки.
Пакш: Ковачик — Сексарді, Кіньїк, Собо — Гіноро, Віндекер, Вечеї, Зеке — Харасті — Беде, Тот.
Запасні: Шимон, Дебрецені, Ган, Ошват, Шіє, Сендрей, Дьюркич, Хорват, Папп, Пете, Ленжер, Галамбош.
Запасні: Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Йосефі, Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик.
Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Лєднєв — Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.
Гра Пакш — Полісся почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.