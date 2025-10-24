Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Найгіршим за підсумками цього чергового єврокубкового вечора для Динамо є не стільки сам факт чергової поразки, скільки розуміння того, що вона була передбачуваною, як би не хотілось це сприймати за буденність сьогодення. Швидкий пропущений м’яч, наявність гольового моменту у відповідь, але відсутність його реалізації, купа помилок у обороні, і в підсумку ми вимушені говорити про те, що навіть турецький Самсунспор наразі на голову вище за рівнем гри, аніж чинний чемпіон України. Висновків не буде.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Самсун Єні Ондокуз Маїса (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 4,0. Три пропущених м’ячі, звинуватити в яких воротаря Динамо не вдасться навіть за великого бажання. І ще два сейви, тож можемо зробити висновок, що рахунок міг би бути й більшим, якби не дії Нещерета на лінії.

Олександр Караваєв — 3,0. Єдиний гравець Динамо, який міг би змінити якщо не все, то хоча б сприйняття цієї зустрічі. Але Караваєв не влучив у порожні ворота за підсумком свого чи не єдиного ефективного підключення до атаки.

Денис Попов (3,0) — Аліу Тіаре (3,0) — 3,0. Центр оборони киян загалом було розібрано за рахунок швидкості групи атаки, так ще й силову боротьбу суперники примудрялись вигравати в пари гравців Динамо, яку взагалі-то виставив тренерський штаб цьому протидіяти. Тіаре при цьому привіз перший пропущений гол та може на свій рахунок записати ще й третій. А найбільш "корисною" дією сенегальця стало нанесення травми Кулібалі, який уже відверто знущався із захисту української команди. Такий собі бонус, якщо чесно.

Костянтин Вівчаренко — 3,0. Серед тих гравців Динамо, над ким власне знущались суперники, чи не найбільше діставалось лівому фланговому захиснику. Вівчаренко програв більшість епізодів боротьби й не надто був помітним, коли команда намагалась проводити власні атаки.

Валентин Рубчинський — 3,0. Поява саме цього опорного півзахисника в стартовому складі виявилась несподіванкою від Олександра Шовковського, і якби ще потім були хоч якісь натяки на те, яку саме роль тренер відвів Рубчинському. Боротьбу Валентин програвав, за м’ячі не чіплявся. Хіба що фолив, але це міг би робити й будь-хто інший.

Микола Михайленко — 3,5. Інший опорник Динамо мав дещо кращі цифри в підсумковій статистиці гри, але який від того сенс, якщо в потрібні моменти біля воріт киян той-таки Гольсе робив усе, що йому заманеться, і жодного спротиву не зустрічав.

Назар Волошин — 3,5. Один із п’яти ударів у бік чужих воріт серед гравців Динамо завдав правий вінгер, але сталось це лише в компенсований час і той постріл влучним не був. Жодних спроб дриблінгу, та лише одна точна з чотирьох подач до штрафного. Якщо подивитись на статистику гравців суперників у відповідних позиціях, то може голова піти обертом.

Віталій Буяльський — 4,0. Чи не єдина світла пляма серед усього цього осіннього мороку під назвою "гра Динамо". І цього разу саме Буяльський вигадав єдиний реальний гольовий момент для власної команди, але та його змарнувала. Інші креативні спроби Віталія підтримки партнерів уже не знаходили.

Шола Огундана — 4,0. Завдячуючи Буяльському, міг стати автором гольової передачі, але, "завдячуючи" Караваєву, ним не став. Лівий вінгер киян намагається в кожному матчі використовувати свої швидкісні данні, але одна справа робити це в УПЛ, а інша — у єврокубках. Одразу помітно, де рівень спротиву дається взнаки.

Едуардо Герреро — 3,0. Що був форвард у Динамо в цій грі на вістрі атаки з перших хвилин, що не було. Панамець знову не встигав підставити ногу там, де це було необхідно, та й центральним захисника суперників боротьбу програвав.

Олександр Піхальонок — 4,0. Шовковський вирішив додати трохи креативу наприкінці матчу, який був уже програний станом на 66 хвилину, коли Піхальонок з’явився на полі, і в підсумку все, до чого був залучений півзахисник, це виконання стандартів.

Тарас Михавко — 4,0. Номінально центрального захисника випустили грати ліворуч, так що той навіть устиг у чужому штрафному в позиційних атаках з’являтись.

Володимир Бражко, Владіслав Бленуце, Олександр Яцик — трійка останніх замін від Динамо, серед яких виокремлювати гравців і немає особливого сенсу. Бражко відзначився ідеальними передачами, але їх було всього дев’ять, Бленуце одного разу вдало зачепився за м’яч у чужому штрафному та навіть зобразив щось схоже на боротьбу, а Яцик устиг одного разу загострити подачею, щоправда — невдало.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.