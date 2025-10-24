Ліга конференцій

Київське Динамо у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій у гостях поступилося турецькому Самсунспору (0:3).

Турецька команда повела у рахунку вже на другій хвилині, коли кияни втратили м'яч на своїй половині поля, після чого Мусаба точно пробив по воротах.

Потім на 34 хвилині Муандилмаджі опинився в потрібному місці в потрібний час перед воротами "біло-синіх" і з воротарської лінії подвоїв перевагу турків.

Остаточну крапку у матчі поставив Гольсе, який на 62 хвилині пробив здалеку — м'яч рикошетом від Тіаре влетів у дальній кут воріт Нещерета.

Самсунспор — Динамо Київ 3:0

Голи: Мусаба, 2, Муанділмаджі, 34, Гольсе, 62.

Самсунспор: Коджук — Явру (Мендес, 73), Шатка, ван Дронгелен, Тоумассон — Макумбу — Кулібалі (Килинч, 73), Гольсе (Айдогду, 84), Юксел (Генюл, 78), Мусаба (Чіфт, 78) — Муанділмаджі.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 67) — Рубчинський (Піхальонок, 67), Буяльський (Яцик, 82), Михайленко (Бражко, 76) — Волошин, Герреро, Шола (Бленуце, 76).

Попередження: Михавко.