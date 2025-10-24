Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Здається, що з часом наші клуби почали забувати той факт, що їхнє завдання під час фактично привілейованих закордонних подорожей полягає в якісній рекламі футбольного бренду нашої країни. До певного моменту вважалось, що донецький Шахтар із цим порається все ж таки трохи краще, але рішення Арди Турана випустити на матч проти польської Легії 11 нових футболістів, у порівнянні з попередньою грою в чемпіонаті все одно виглядає дуже дивним.

І це відбулось рівно в той момент, коли чи не з кожної праски нам розказували, яка "страшна криза результатів" та "зневіра" панує в колективі Едварда Йорденеску, якого фактично підвели під звільнення, і "гірники" мали лише "натиснути на курок". Шахтар натомість вирішив вистрілити собі ж у ногу й програв, після чого ми почули аргументи про якісь "склади майбутнього клубу" й відсутність досвіду. Цікаво, хто ж цих недосвідчених гравців та виконавців не в ігровому тонусі випускав на поле з перших хвилин?

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні ім. Генрика Реймана (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Кіріл Фесюн — 6,0. Не рівень Різника, але й провальним дебют Фесюна назвати було б несправедливо. Ті м’ячі, які зрештою залетіли в його ворота, — це суто майстерність одного конкретного суперника, і не більше того. А от у дуже важливому, але, на жаль, не останньому моменті Легії наприкінці матчу, Кіріл таки витягнув дуже підступний удар головою.

Юхим Конопля — 6,5. Як би там не було, а здатності виконати подачу точно в голову партнеру по команді в потрібний момент у Коноплі точно не відняти. Туран активно закликає Юхима використовувати не тільки свій фланг під час розвитку атак, а й центральну зону, проте цього разу небезпека від захисника все ж таки приходила саме з крайніх позицій. Що ж до дій у захисті, то лише в моменті з контратакою Легії в першому таймі через зону Коноплі до нього могли б виникнути питання, оскільки не встигав повертатись.

Алаа Грам (5,5) — Микола Матвієнко (5,5) — 5,5. Це був би цілком прийнятний матч у виконанні пари центральних захисників Шахтаря, якби не хаос на останніх хвилинах. Це зіпсувало та змінило загальне враження докорінно. Бо до цього Матвієнко та Грам загалом робили те, що й хоче бачити від них Туран, а вся небезпека від гравців Легії зрештою лише у завершальній стадії стосувалась безпосередньої зони відповідальності цих двох футболістів.

Іраклі Азарові — 6,0. Після вкрай невдалого виходу на заміну в провальній для команди загалом гри проти ЛНЗ, у здатності лівого флангового захисника Шахтаря давати якість саме в обороні виникало чимало сумнівів. Однак цього разу Азарові був добре сконцентрований саме на роботі позаду, від чого, можливо, і постраждали його дії в атаці, де грузина помітно майже не було.

Мар’ян Швед — 5,5. Це був шанс, яких у українського вінгера, будемо відверті, небагато, навіть коли Аліссон перебуває в лазареті. І Швед продемонстрував зрештою, що порозуміння з бразильцями в атаці він не має на цьому етапі.

Артем Бондаренко — 5,5. Черговий посередній матч у виконанні українського півзахисника, який лише кілька разів перспективно загострював у напрямку чужого штрафного, але так само й кілька разів явно недопрацьовував у захисті.

Марлон Гомес — 6,5. Фактичний лідер молодої зграї бразильців намагався заряджати партнерів власним прикладом, але дійшов зрештою до того, що сфолив на картку на чужій половині ще в першому таймі, після чого високий пресинг для Марлона став справою більш ризикованою. Що ж до дій в атаці, то цього разу опорного півзахисника обмежували лише позицією інсайда в кращому випадку.

Ізакі Сілва — 5,5. Це не був провальний матч для чергового юного бразильця Шахтаря, але це був матч із результативною помилкою в простій ситуації. Погано зачепився за м’яч на власній половині — команда отримала гол у власні ворота. І, звичайно, Турану потрібен був Ізакі в центрі поля для просування м’яча, а не для боротьби за нього, хоча й у цьому юнак також був помічений неодноразово. Що поробиш, не кожного разу вдається саме тобі гатити по дев’ятках. Інколи це роблять суперники.

Егіналду — 6,0. Нападника Шахтаря цього разу залучили на лівий фланг атаки, де в принципі в команді прогалина після відходу Кевіна. І якщо Егіналду хоче отримати постійну ігрову практику, то це для нього цілком непоганий варіант. Інша справа, що наслідки травми все ще позначаються на всіх компонентах гри, та й використати свій убивчий стрибок на позиції вінгера трохи складніше. Але бразилець поступово вкочується, і от чого-чого, а досвіду гри на такому рівні йому вже не бракує.

Лука Мейрелліш — 6,5. Цей хлопчина навчений шукати голи. Ось і все, щодо висновків про гру нападника Шахтаря проти Легії. Можливо, десь і не виходить чіплятись у боротьбі, або не вистачає порозуміння з партнерами, але коли м’яч має лише натяк на те, щоб бути спрямованим до штрафного, Мейрелліш уже на нього там чекає.

Невертон — 5,5. Лівий фланг атаки від появи свіжого бразильця в другому таймі так і не запалав.

Лукас Феррейра — 6,0. На 59 хвилині в складі Шахтаря з’явився більш-менш награний вінгер на правому фланзі, а вже на 61 хвилині команда забила гол із цього вектору атаки за участі молодого бразильця. Це показник інтеграції Лукаса до гри "гірників". Але інший бік медалі полягає в тому, що в подальшому він також долучився до фактичної відсутності небезпеки для воріт суперників, бо не зміг підтримати взятий власноруч високий темп інтенсивності.

Антон Глущенко — 5,5. Туран наполегливо нам демонстрував цього вечора, що хоче побачити абсолютно весь резерв своєї команди в дії. І немає жодних сумнівів, що, якби був на лаві ще й Цуканов, то й він міг отримати ігровий час за таких умов. Але отримав Глущенко й одразу пів години на рівні Ліги конференцій. У підсумку саме передача Антона й підставила Назарину у вирішальний момент, що розумів і сам молодий гравець після чергової гармати Августиняка.

Єгор Назарина, Вінісіус Тобіас — хтось може вказати пальцем на півзахисника Шахтаря, який вийшов на заміну наприкінці матчу, назвавши його винуватцем поразки. Однак настільки відверто підставляти свого опорника поганими передачами поблизу штрафного за умов пресингу суперників ще треба вміти. Тим часом правого захисника випускали явно не свіжість у захисті підтримувати, але наприкінці матчу Шахтар узагалі не контролював ситуацію на полі.

