Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 23 жовтня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій поступився польській Легії (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 16 хвилині Рафал Августиняк відібрав м'яч у Ізакі Сілви, протягнув його до штрафного майданчика і потужно пробив у дев'ятку воріт "гірників".

Потім на 61 хвилині Юхим Конопля вдало навісив у штрафний майданчик на Луку Мейрелліша, який переправив м'яч у ворота поляків, зрівнявши цифри на табло.

Однак на останній компенсованій хвилині до другого тайму команда Арди Турана пропустила вирішальний м'яч – Августиняк потужно пробив зі штрафного точно у ворота, оформивши дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Легія у рамках другого туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Шахтар — Легія 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 — Августиняк, 16, 90+4.

Шахтар: Фесюн — Конопля (Вінісіус, 84), Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Глущенко, 59), Марлон Гомес (Назарина, 77), Ізакі — Швед (Лукас, 58), Мейрелліш, Егіналду (Невертон, 59).

Легія: Тобіаш — Вшолек, Пйонтковські, Капюаді, Реца — Урбанські (Капустка, 59), Августиняк, Елітім (Урбанські, 85) — Ходина (Жевлаков, 85), Райкович (Чолак, 59), Краснічі (Стоянович, 67).

Попередження: Марлон Гомес, Конопля, Назарина — Райович.