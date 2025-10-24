Ліга конференцій

Тренер Крістал Пелас заявив, що поразка у Лізі Конференцій стала холодним душем, який був потрібен команді.

Історичний вечір для Крістал Пелас обернувся розчаруванням. У своєму першому домашньому матчі в рамках європейського турніру, лондонці несподівано поступилися АЕК Ларнака з рахунком 0:1.

​Незважаючи на ажіотаж та повний стадіон, команда Олівера Гласнера не змогла втілити свою перевагу в голи. "Орли" створили 15 моментів біля воріт суперника, але лише один з них влучив у площину воріт.

​Долю матчу вирішила помилка на 51-й хвилині, коли захисник Джейді Канвот віддав м'яч прямо на суперника, що призвело до переможного голу Ріада Баїча.

Після матчу менеджер Олівер Гласнер заявив, що ця поразка може бути корисною. "Це розчарування, але, можливо, всьому нашому оточенню це було потрібно, щоб залишатися скромними", – сказав він.

Тренер додав, що команда повинна вчитися на таких помилках, і відзначив, що гра нагадала йому "дежавю" – коли команда створює моменти, але не забиває і зрештою карається за це.

Гласнер провів паралелі з матчем Прем'єр-ліги проти Борнмута (3:3) минулих вихідних, де Пелас також створив безліч моментів, але не зміг здобути перемогу через погану реалізацію, зокрема Жан-Філіп Матета змарнував шанс вирвати перемогу на останніх хвилинах.