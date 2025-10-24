Ліга конференцій

Другий тур Ліги конференцій подарував кілька сенсацій — англійський Крістал Пелес поступився вдома АЕКу, а представники Гібралтару святкували історичну перемогу над Лехом.

Матчі другого туру Ліги Конференцій принесли вболівальникам несподівані результати.

Англійський Крістал Пелес на власному полі зазнав мінімальної поразки від кіпрського АЕКа — єдиний м’яч у зустрічі на 51-й хвилині забив Баїч. Лондонці створювали моменти, але не зуміли пробити надійного голкіпера суперників.

Крістал Пелес – АЕК Ларнака 0:1

Голи: Баїч 51

У Німеччині Майнц здобув непросту перемогу над боснійським Зріньські — 1:0. Переможний м’яч на рахунку Вайпера, який відзначився вже на 24-й хвилині. Гості догравали матч у меншості після вилучення Савича на 37-й хвилині.

Майнц – Зріньскі 1:0

Гол: Вайпер 24

Вилучення: Савич 37

Ірландський Шемрок Роверс не впорався з Целе зі Словенії — дубль Ковачевича у проміжку між 33-ю та 40-ю хвилинами приніс гостям три очки.

Шемрок Роверс – Целе 0:2

Голи: Ковачевич 33, 40

Однією з головних сенсацій туру стала перемога Лінкольн Ред Імпс із Гібралтару над польським Лехом — 2:1. Гомес відкрив рахунок, а Рутхенс на 88-й хвилині приніс історичну перемогу своєму клубу. Лех міг врятувати гру після пенальті Ішака, але цього виявилося замало.

Лінкольн Ред Імпс – Лех Познань 2:1

Голи: Гомес 33, Рутхенс 88 – Ішак 77 (п)

У Чехії Сігма та Ракув розписали нічию 1:1 — господарі вийшли вперед завдяки голу Крала, проте Сварнас на останніх хвилинах вирвав для поляків важливий пункт.

Сігма – Ракув 1:1

Голи: Крал 83 – Сварнас 90

Швейцарська Лозанна на виїзді мінімально здолала мальтійський Хамрун Спартанс — вирішальний удар завдав Діакіте на 38-й хвилині.

Хамрун Спартанс – Лозанна 0:1

Гол: Діакіте 38

Рівновага панувала і в Крайові, де Універсітатя та вірменський Ноа розійшлися миром 1:1. Господарі повели після точного удару Етіма, але Мулахусейнович у другому таймі встановив остаточний рахунок.

Універсітатя Крайова – Ноа 1:1

Голи: Етім 38 – Мулахусейнович 73