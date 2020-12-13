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13 декабря 2004 года украинского форварда признали в качестве лучшего футболиста Европы.

Бывший нападающий сборной Украины и Милана Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду нашей страны, ровно 16 лет назад был признан лучшим игроком Европы и получил Золотой мяч.

Произошло данное событие 13 декабря 2004 года, когда украинец защищал цвета Милана. В тот год Шевченко привел "россонери" к победе в Серии А, попутно получив Золотую бутсу национального первенства.

Тогда чемпионство Италии стало первым для Милана в 2000-х и единственным лично для украинского форварда.

#OnThisDay in 2004 🏆🔝 @jksheva7's unforgettable (and well-deserved) achievement: the Ballon d'Or 🔴⚫👏



Un traguardo indimenticabile: Andriy Shevchenko conquista il Pallone d’Oro 🔴⚫👏 #SempreMilan pic.twitter.com/H8HEIofxDy — AC Milan (@acmilan) December 13, 2020

Напомним, что Андрей Шевченко отметился 28-ю голами за весь календарный 2004 год, два из которых забил за день до вручения награды. В Лиге чемпионов же тот Милан прошел до 1/4 финала, где вылетел от сенсационного Депортиво.

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