13 декабря 2004 года украинского форварда признали в качестве лучшего футболиста Европы.
Андрей Шевченко, Getty Images
13 декабря 2020, 16:30
Бывший нападающий сборной Украины и Милана Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду нашей страны, ровно 16 лет назад был признан лучшим игроком Европы и получил Золотой мяч.
Произошло данное событие 13 декабря 2004 года, когда украинец защищал цвета Милана. В тот год Шевченко привел "россонери" к победе в Серии А, попутно получив Золотую бутсу национального первенства.
Тогда чемпионство Италии стало первым для Милана в 2000-х и единственным лично для украинского форварда.
Напомним, что Андрей Шевченко отметился 28-ю голами за весь календарный 2004 год, два из которых забил за день до вручения награды. В Лиге чемпионов же тот Милан прошел до 1/4 финала, где вылетел от сенсационного Депортиво.
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