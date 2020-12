Бывший нападающий сборной Украины и Милана Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду нашей страны, ровно 16 лет назад был признан лучшим игроком Европы и получил Золотой мяч.

Произошло данное событие 13 декабря 2004 года, когда украинец защищал цвета Милана. В тот год Шевченко привел "россонери" к победе в Серии А, попутно получив Золотую бутсу национального первенства.

Тогда чемпионство Италии стало первым для Милана в 2000-х и единственным лично для украинского форварда.

#OnThisDay in 2004 🏆🔝 @jksheva7's unforgettable (and well-deserved) achievement: the Ballon d'Or 🔴⚫👏



Un traguardo indimenticabile: Andriy Shevchenko conquista il Pallone d’Oro 🔴⚫👏 #SempreMilan pic.twitter.com/H8HEIofxDy