Легендарний капітан мюнхенців став на захист 17-річного Леннарта Карла після його сміливого зізнання про бажання грати на Сантьяго Бернабеу.

Вундеркінд мюнхенської Баварії Леннарт Карл спричинив справжній переполох своїм відвертим інтерв'ю.

Попри те, що він ще тільки пробиває собі шлях до основного складу німецького гранда, 17-річний футболіст публічно заявив, що його кінцевою кар'єрною метою є перехід до мадридського Реала.

"Баварія — це дуже великий клуб. Грати тут — це мрія. Але в якийсь момент я точно хочу перейти в Реал Мадрид. Це клуб моєї мрії, але нехай це залишиться між нами. Звісно, Баварія — це щось особливе, і мені тут дуже подобається", — зізнався Карл.

Зазвичай такі слова від юніора викликають обурення вболівальників та експертів, які вимагають лояльності до клубу. Проте легенда Баварії Лотар Маттеус у своїй колонці несподівано виступив адвокатом юнака, назвавши його амбіції ознакою здорової впевненості у собі. Маттеус вважає, що такі слова свідчать про правильний менталітет гравця, який не боїться ставити перед собою найвищі планки.

"Великі слова, великі цілі! Заяви Леннарта Карла про Реал наробили галасу. Але я вважаю, що це добре, коли хтось має впевненість у собі навіть у 17 років. Постановка цілей не має нічого спільного із зарозумілістю. Я вважаю це чесним, а не самовпевненим. У Реала просто є цей міф. Баварія на схожому рівні, але часто в житті хочеться спробувати щось нове", — написав Маттеус.

Легендарний німець також підкреслив, що така мрія Карла піде на користь самій Баварії. Логіка проста: щоб зацікавити Реал, хлопець повинен стати суперзіркою в Мюнхені. Він знає, що мусить виступати на видатному рівні в Баварії, щоб взагалі потрапити до списку Реала.

Якщо Карл стане настільки хорошим, що Мадрид почне переговори, він спочатку повинен досягти екстраординарних речей тут", — додав експерт.

Цікаво, що Маттеус також поділився особистою історією, зізнавшись, що сам мріяв грати за вершкових. Після здобуття Золотого м'яча у 1990 році він погодив перехід до Мадрида, але його тодішній клуб, Інтер, заблокував трансфер. Тому він, як ніхто інший, розуміє бажання молодих талантів підкорювати нові вершини.