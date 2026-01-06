Легендарний капітан мюнхенців став на захист 17-річного Леннарта Карла після його сміливого зізнання про бажання грати на Сантьяго Бернабеу.
Лотар Маттеус Getty Images
06 січня 2026, 14:14
Вундеркінд мюнхенської Баварії Леннарт Карл спричинив справжній переполох своїм відвертим інтерв'ю.
Попри те, що він ще тільки пробиває собі шлях до основного складу німецького гранда, 17-річний футболіст публічно заявив, що його кінцевою кар'єрною метою є перехід до мадридського Реала.
"Баварія — це дуже великий клуб. Грати тут — це мрія. Але в якийсь момент я точно хочу перейти в Реал Мадрид. Це клуб моєї мрії, але нехай це залишиться між нами. Звісно, Баварія — це щось особливе, і мені тут дуже подобається", — зізнався Карл.
Зазвичай такі слова від юніора викликають обурення вболівальників та експертів, які вимагають лояльності до клубу. Проте легенда Баварії Лотар Маттеус у своїй колонці несподівано виступив адвокатом юнака, назвавши його амбіції ознакою здорової впевненості у собі. Маттеус вважає, що такі слова свідчать про правильний менталітет гравця, який не боїться ставити перед собою найвищі планки.
"Великі слова, великі цілі! Заяви Леннарта Карла про Реал наробили галасу. Але я вважаю, що це добре, коли хтось має впевненість у собі навіть у 17 років. Постановка цілей не має нічого спільного із зарозумілістю. Я вважаю це чесним, а не самовпевненим. У Реала просто є цей міф. Баварія на схожому рівні, але часто в житті хочеться спробувати щось нове", — написав Маттеус.
Легендарний німець також підкреслив, що така мрія Карла піде на користь самій Баварії. Логіка проста: щоб зацікавити Реал, хлопець повинен стати суперзіркою в Мюнхені. Він знає, що мусить виступати на видатному рівні в Баварії, щоб взагалі потрапити до списку Реала.
Якщо Карл стане настільки хорошим, що Мадрид почне переговори, він спочатку повинен досягти екстраординарних речей тут", — додав експерт.
Цікаво, що Маттеус також поділився особистою історією, зізнавшись, що сам мріяв грати за вершкових. Після здобуття Золотого м'яча у 1990 році він погодив перехід до Мадрида, але його тодішній клуб, Інтер, заблокував трансфер. Тому він, як ніхто інший, розуміє бажання молодих талантів підкорювати нові вершини.