Австралийская Лига А в первые дни 2021 года открывает новую страницу в своей истории, однако футболистам действующего чемпиона страны, ФК Сидней, уже есть чем похвастаться с точки зрения эффектных забитых мячей.

В матче первого тура команда Стива Корицы отправилась в гости к Веллингтон Феникс, с которым упорно соперничала по ходу прошлого сезона. Уже в стартовой половине поединка полузащитнику ФК Сидней Калему Ньивенхофу удалось поразить ворота соперников ударом в левый верхний угол из-за пределов штрафной.

