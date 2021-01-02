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Действующий чемпион дважды эффектно поразил ворота одного из своих прямых конкурентов.

Австралийская Лига А в первые дни 2021 года открывает новую страницу в своей истории, однако футболистам действующего чемпиона страны, ФК Сидней, уже есть чем похвастаться с точки зрения эффектных забитых мячей.

В матче первого тура команда Стива Корицы отправилась в гости к Веллингтон Феникс, с которым упорно соперничала по ходу прошлого сезона. Уже в стартовой половине поединка полузащитнику ФК Сидней Калему Ньивенхофу удалось поразить ворота соперников ударом в левый верхний угол из-за пределов штрафной.

На 55-й минуте его коллега по амплуа повторил похожее исполнение, но уже на противоположные ворота, мощно пробив со штрафного.

Le Sydney FC s’est imposé sur le Wellington Phoenix (1-2) avec un but somptueux de Luke Brattan sur coup-franc. #WELvSYD pic.twitter.com/G7Z2wAU1Nq — A-League France (@ALeagueFR) January 2, 2021

В итоге, гости одержали победу со счетом 2:1, а в составе Веллингтон Феникс дебютный мяч за клуб провел Мирза Муратович.

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