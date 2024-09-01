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Вест Гем Юнайтед відпустив француза до Аль-Оруби.

Центральний захисник Курт Зума залишив Вест Гем на правах оренди, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

З Англії 29-річний француз перебрався до Саудівської Аравії. До кінця сезону-2024/25 гравець представлятиме Аль-Орубу.

Deal confirmed 🤩✅



The French international 🇫🇷

Champion of Champions League and Premier League arrives at AlOrobah stronghold 💛💚🤩🔥 pic.twitter.com/6IHNMW4b0B — ALOROBAH FC (@ALOROBAH_EN) August 31, 2024

Протягом попередньої кампанії Зума взяв участь у 39 матчах Вест Гема в усіх турнірах, відзначившись 3 голами. Майже завжди захисник виходив на поле з капітанською пов'язкою.

Нагадаємо, раніше до Аль-Оруби приєднався нападник Крістіан Тельйо.