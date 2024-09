Центральний захисник Курт Зума залишив Вест Гем на правах оренди, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

З Англії 29-річний француз перебрався до Саудівської Аравії. До кінця сезону-2024/25 гравець представлятиме Аль-Орубу.

Deal confirmed 🤩✅



The French international 🇫🇷

Champion of Champions League and Premier League arrives at AlOrobah stronghold 💛💚🤩🔥 pic.twitter.com/6IHNMW4b0B