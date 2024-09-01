Вест Гем Юнайтед відпустив француза до Аль-Оруби.
Курт Зума, фото Аль-Оруба
01 вересня 2024, 13:45
Центральний захисник Курт Зума залишив Вест Гем на правах оренди, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
З Англії 29-річний француз перебрався до Саудівської Аравії. До кінця сезону-2024/25 гравець представлятиме Аль-Орубу.
Протягом попередньої кампанії Зума взяв участь у 39 матчах Вест Гема в усіх турнірах, відзначившись 3 голами. Майже завжди захисник виходив на поле з капітанською пов'язкою.
Нагадаємо, раніше до Аль-Оруби приєднався нападник Крістіан Тельйо.