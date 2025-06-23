Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Сіетл Саундерс зустрінеться з ПСЖ.

Протистояння прийматиме арена Люмен Філд в Сіетлі. Відбудеться матч у понеділок, 23 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

Букмекери не залишають шансів клубу із МЛС: на перемогу Сіетла встановлений коефіцієнт 15.00, нічия в матчі — 8.20, перемога володарів кубка Ліги чемпіонів — 1.17.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "тотал більше 4.0", представлений показником 2.31.

Коефіцієнтом 1.83 оцінена ставка "обидві команди заб'ють — ні".

Також пропонуємо розглянути сценарій "в матчі буде пенальті — так". На нього можна поставити з показником 2.95.

Слідкуйте за протистоянням Сіетл Саундерс — ПСЖ на Football.ua.