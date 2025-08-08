Інше

Російські футбольні клуби отримували фінансову підтримку від УЄФА навіть після відсторонення від єврокубків, тоді як українські клуби скаржаться на затримки виплат.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року УЄФА виплатив російським клубам понад десять мільйонів євро в рамках платежів солідарності, призначених для підтримки балансу у внутрішніх чемпіонатах. Попри те, що російські клуби були відсторонені від участі у європейських турнірах, вони продовжували отримувати ці кошти.

Зокрема, у сезонах-2022/23, 2023/24 та 2024/25 РФС отримав відповідно 3,305 млн, 3,381 млн і 4,244 млн євро. Для порівняння, у сезоні-2021/22 ця сума становила понад шість млн євро.

Водночас п’ять українських клубів – Чорноморець, Реал Фарма, Металург, Фенікс-Маріуполь та Металіст-1925 – направили лист президенту УЄФА Александеру Чеферіну, скаржачись на затримки виплат за сезони-2023/24 та 2024/25. Клубам пояснили, що проблемою стали незрозумілі вимоги банку у Швейцарії, пов’язані з перебуванням клубів у зонах бойових дій.

