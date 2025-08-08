Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 серпня 2025 року.

Завершилася 1261 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У центрі Черкас невідомий влаштував стрілянину в закладі харчування. «Суспільне» писало, що йдеться про McDonald's. Під час стрілянини чоловік поранив сам себе. Його затримали силами спецпідрозділу КОРД.

🔸 Нацполіція повідомила про підозру ексначальнику Таганрозького СІЗО №2, що в Ростовській області рф. Слідчі вважають, що він особисто віддавав накази щодо катування української журналістки Вікторії Рощиної.

🔸 New York Post пише, що Трамп готовий зустрітися з путіним лише за умови, якщо той погодиться на зустріч із Зеленським.

🔸 ГУР та СБС уразили Афіпський НПЗ, що в Краснодарському краї рф. Там спалахнула пожежа, яка охопила технологічну установку з перероблення газу й газового конденсату.

🔸 З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП будуть зобовʼязані носити бодікамери.

🔸 Зеленський підтвердив готовність України до переговорів із росією про завершення її повномасштабної агресії, наголосивши на необхідній участі в них Європи та США.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому значних втрат.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 104 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1 724 дрони-камікадзе та здійснили 4 015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося десять боєзіткнень з російськими загарбниками.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районах Вовчанська та Фиголівки, наразі триває один бій.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Григорівки та Федорівки, але був відбитий.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи окупантів атакували в районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Наразі триває один бій.

На Покровському напрямку від початку доби противник 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового. Наші захисники стримують натиск противника, бої досі тривають.

За попередніми даними, на цьому напрямку знешкоджено 174 окупанти, з яких 122 — безповоротно. Також знищено гармату, вісім автомобілів, 32 БпЛА, два термінали супутникового зв’язку та два пункти управління БпЛА. Уражено також чотири автомобілі, три артилерійські системи та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників у районах Філії, Товстого, Зеленого Поля, Вільного Поля, Комишувахи, Воскресенки та у напрямку Новоіванівки. Ще два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки загарбників поблизу Кам’янського та у напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії, і саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир.

Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний усім партнерам. Також усіх обʼєднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного.

Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті".

Віримо в ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!