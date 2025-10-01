Інше

Суарес оформив дубль, але Мессі залишився без результативних дій.

У ніч на 1 жовтня Інтер Маямі провів домашній матч 31-го туру регулярного чемпіонату МЛС, у якому з тріском поступився Чикаго Файр з рахунком 3:5. Попри два голи Луїса Суареса, команда Хав’єра Маскерано не змогла втримати нічию й зазнала першої поразки після чотирьох матчів без невдач.

Перший тайм став справжнім провалом для господарів: Чикаго тричі розписався у воротах Інтера (забивали Д’Авілла, Дін і Куаме), а у відповідь Маямі зміг відповісти лише одним м’ячем від Авілеса. Відпочинок пішов “чаплям” на користь, і після перерви Суарес оформив дубль, зрівнявши рахунок до 3:3.

Однак фінальний акорд залишився за гостями. Протягом ударної трьоххвилинки Чикаго знову вийшов уперед і зняв усі питання — точні удари Рейнольдса та Гутьєрреса принесли команді впевнену перемогу. Ліонель Мессі провів увесь матч, але результативними діями не відзначився — його особиста серія з чотирьох матчів із голами чи асистами обірвалася.

Інтер Маямі – Чикаго Файр – 3:5 (1:3)

Голи: Авілес, 39, Луїс Суарес, 57, 74 – Д’Авілла, 11, Дін, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьєррес, 83

Після цієї поразки Інтер Маямі залишився на четвертому місці в таблиці Східної конференції з 56 очками, уже забезпечивши собі місце у плейоф. Наступний матч команда Маскерано проведе 5 жовтня проти Нью-Інгленд Революшн.