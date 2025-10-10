Інше

У першому матчі під керівництвом італійського тренера узбеки впевнено обіграли Кувейт із рахунком 2:0 у Ташкенті.

Збірна Узбекистану успішно розпочала нову сторінку своєї історії, здобувши перемогу у першому матчі під керівництвом Фабіо Каннаваро. У товариському поєдинку в Ташкенті команда впевнено переграла збірну Кувейту — 2:0.

Рахунок відкрив Елдор Шомуродов уже на 10-й хвилині, а менше ніж за десять хвилин Хожимат Еркінов подвоїв перевагу господарів. У другому таймі узбеки могли зробити результат ще переконливішим, однак Отабек Шукуров не реалізував пенальті на 63-й хвилині.

Цей матч став дебютним для Каннаваро, який очолив національну команду 6 жовтня. Наступну товариську зустріч Узбекистан проведе 13 жовтня проти збірної Уругваю.

Нагадаємо, що раніше Узбекистан уперше в історії кваліфікувався на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді.