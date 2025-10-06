Інше

Італійський фахівець готуватиме команду до чемпіонату світу 2026 року.

Футбольна асоціація Узбекистану офіційно призначила Фабіо Каннаваро головним тренером національної збірної.

Легендарний італійський захисник, чемпіон світу 2006 року та триразовий учасник мундіалів, очолить команду у рамках підготовки до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

До тренерського штабу Каннаваро увійшли спеціалісти:

— Еудженіо Альбарелла — асистент головного тренера, який раніше працював у збірній Японії, Ювентусі, Удінезе та Динамо Загреб;

— Франческо Труазе — тренер із фізпідготовки, відомий за роботою у Беневенто, Удінезе та Динамо Загреб;

— Антоніо Чіменті — тренер воротарів, який мав досвід роботи в молодіжних збірних Італії, Сампдорії та СПАЛ.

Останнім місцем роботи Каннаваро було загребське Динамо, де він протримався 3,5 місяці. Також він тренував два італійські клуби — Удінезе та Беневенто.

Свій найближчий матч Узбекистан проведе проти Уругваю – гра запланована на 13 жовтня.