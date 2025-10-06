Футбольна асоціація Узбекистану офіційно призначила Фабіо Каннаваро головним тренером національної збірної.

Легендарний італійський захисник, чемпіон світу 2006 року та триразовий учасник мундіалів, очолить команду у рамках підготовки до чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

До тренерського штабу Каннаваро увійшли спеціалісти:

— Еудженіо Альбарелла — асистент головного тренера, який раніше працював у збірній Японії, Ювентусі, Удінезе та Динамо Загреб;

— Франческо Труазе — тренер із фізпідготовки, відомий за роботою у Беневенто, Удінезе та Динамо Загреб;

— Антоніо Чіменті — тренер воротарів, який мав досвід роботи в молодіжних збірних Італії, Сампдорії та СПАЛ.

Останнім місцем роботи Каннаваро було загребське Динамо, де він протримався 3,5 місяці. Також він тренував два італійські клуби — Удінезе та Беневенто.

Свій найближчий матч Узбекистан проведе проти Уругваю – гра запланована на 13 жовтня.