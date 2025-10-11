Інше

Українець ще не з'являвся на полі цього сезону.

Нападник Олімпіакосу та збірної України Роман Яремчук незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє SPORT24.gr.

За інформацією джерела, 29-річний українець близький до повного відновлення від травми та очікується, що він повернеться на поле одразу після міжнародної паузи.

Нагадаємо, Роман травмувався у товариському матчі проти Геренвена під час передсезонної підготовки, через що він вимушено пропускає стартовий відрізок сезону.

Після шести турів Олімпіакос набрав 13 очок і посідає третє місце у чемпіонаті Греції, відстаючи від АЕКу на три бали. Свій наступний матч команда проведе проти Лариси – гра відбудеться 18 жовтня.