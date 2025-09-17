Інше

Українець не допоможе Олімпіакосу в першому для клубу матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар прокоментував стан здоров'я центрального нападника Романа Яремчука, передає офіційний сайт клубу.

ЛЧ, 1-й тур. Анонс: Аякс — Інтер, Олімпіакос — Пафос, Славія Прага — Буде/Глімт

Менділібар зазначив, що 29-річний українець не допоможе Олімпіакосу в матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26.

"Яремчук проходить лікування вже два з половиною тижні, він скоро повернеться, але поки що він не готовий", — сказав керманич клубу з Пірей.

Роман ще не виходив на поле в сезоні-2025/26, також пропустивши два поєдинки збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Протягом минулої, першої для себе кампанії з Олімпіакосом, центрфорвард відзначився десятьма голами й чотирма асистами в 33-х матчах. Його контракт із клубом розраховано до кінця 2028 року.

Нагадаємо, протистояння Олімпіакос — Пафос відбудеться сьогодні, 17 вересня, розпочавшись о 19:45 за Києвом.