Ще більше навантажень на футболістів.
FIFA, GETTY IMAGES
12 жовтня 2025, 19:25
ФІФА розглядає радикальні зміни в календарі міжнародних клубних турнірів. Про це повідомляє The Guardian.
За інформацією джерела, з 2029 року Клубний чемпіонат світу може проводитися раз на два роки, а не на чотири, як планувалося спочатку після реформи турніру.
Передбачається, що проведення КЧС кожні два роки стане потужним джерелом доходу для ФІФА, але одночасно зменшить кількість вільного часу для футболістів і позбавить клуби тривалих літніх перерв та передсезонних зборів, необхідних для повноцінної підготовки до нового сезону.
Раніше повідомлялося, що ФІФА планує заборонити проведення матчів національних ліг за межами своїх країн.