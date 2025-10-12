Інше

Ще більше навантажень на футболістів.

ФІФА розглядає радикальні зміни в календарі міжнародних клубних турнірів. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, з 2029 року Клубний чемпіонат світу може проводитися раз на два роки, а не на чотири, як планувалося спочатку після реформи турніру.

Передбачається, що проведення КЧС кожні два роки стане потужним джерелом доходу для ФІФА, але одночасно зменшить кількість вільного часу для футболістів і позбавить клуби тривалих літніх перерв та передсезонних зборів, необхідних для повноцінної підготовки до нового сезону.

Раніше повідомлялося, що ФІФА планує заборонити проведення матчів національних ліг за межами своїх країн.