Інше

Хороший росіянин?

Воротар норвезького Буде-Глімт Нікіта Хайкін відмовляється виступати у складі збірної росії.

30-річний голкіпер декілька разів отримував запрошення від тренерського штабу російської збірної, але кожного разу відповідав категоричною відмовою.

Хайкін відмовився від російського громадянства та наразі отримує громадянство Норвегії за прискореною програмою. Футболіст вже склав мовні тести для отримання норвезького паспорта.

Нікіта Хайкін виступає за Буде-Глімт з 2019 року з річною перервою на гру у складі англійського Брістоль Сіті. За цей час він провів за норвезьку команду 242 матчі, пропустив 264 м'ячі та 85 разів відіграв "на нуль".