Інше

Головний тренер Англії закликав орендованого гравця Барселони не зупинятись на досягнутому.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловив сподівання, що орендований форвард Барселони Маркус Рашфорд реалізує весь свій потенціал.

Рашфорд забив сім голів у 10 матчах за каталонський клуб цього сезону та зробив чотири асисти. За інформацією Sky Sports News, Тухель наголошує, що ці цифри ще не відповідають тому, що він здатен показувати:

"Він може стати одним із найкращих у світі — у нього є усе: техніка, швидкість, гра головою. Але цифри ще не досягають його потенціалу. Йому треба забивати більше і створювати моменти. Інакше він може шкодувати за втрачений час через десять років".

Тренер англійців зазначає, що підтримує регулярний зв’язок з Рашфордом і вказує на необхідність постійної конкуренції за місце в старті:

"Якщо він виходить з перших хвилин чи на заміну — він повинен демонструвати на що здатен. Я відчуваю його, бачу його щодня на тренуваннях. Але потенціал — це небезпечне слово: важливо щодня підтверджувати, що ти гідний місця в команді".

Тухель також звернув увагу, що Рашфорд ще молодий і має час для помилок — але їх не має бути багато. Він вважає, що зараз для Маркуса настав критичний етап у кар’єрі:

"Головне завдання — працювати на межі. У нього дуже висока планка, вища, ніж в інших. Потрібно не втрачати цей шанс".

Сьогодні о 21:45 Англія проведе черговий матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Латвії.