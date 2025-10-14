Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловив сподівання, що орендований форвард Барселони Маркус Рашфорд реалізує весь свій потенціал.

Рашфорд забив сім голів у 10 матчах за каталонський клуб цього сезону та зробив чотири асисти. За інформацією Sky Sports News, Тухель наголошує, що ці цифри ще не відповідають тому, що він здатен показувати:

"Він може стати одним із найкращих у світі — у нього є усе: техніка, швидкість, гра головою. Але цифри ще не досягають його потенціалу. Йому треба забивати більше і створювати моменти. Інакше він може шкодувати за втрачений час через десять років".

Тренер англійців зазначає, що підтримує регулярний зв’язок з Рашфордом і вказує на необхідність постійної конкуренції за місце в старті:

"Якщо він виходить з перших хвилин чи на заміну — він повинен демонструвати на що здатен. Я відчуваю його, бачу його щодня на тренуваннях. Але потенціал — це небезпечне слово: важливо щодня підтверджувати, що ти гідний місця в команді".

Тухель також звернув увагу, що Рашфорд ще молодий і має час для помилок — але їх не має бути багато. Він вважає, що зараз для Маркуса настав критичний етап у кар’єрі:

"Головне завдання — працювати на межі. У нього дуже висока планка, вища, ніж в інших. Потрібно не втрачати цей шанс".

Сьогодні о 21:45 Англія проведе черговий матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Латвії.