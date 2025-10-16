Вінгер Барселони, чинний володар нагороди, банально не може претендувати на неї знову.
Ламін Ямаль та Дезіре Дуе, Getty Images
16 жовтня 2025, 00:00
Італійське видання Tuttosport назвало фіналістів премії Golden Boy-2025, яку щороку вручають найкращому футболісту Європи віком до 21 року.
До фінального списку увійшли 25 гравців, серед яких молоді таланти з провідних клубів континенту. Переможця визначатимуть 50 журналістів із різних країн Європи, а церемонія вручення відбудеться в листопаді (точну дату буде оголошено пізніше).
Минулого року нагороду отримав Ламін Ямаль — згідно з правилами, він не може здобути її вдруге, тому в цьогорічному списку найбільшого таланта Барси ви не знайдете.
Фіналісти Golden Boy-2025:
Арсенал
– Майлз Льюїс-Скеллі
– Ітан Нванері
Барселона
– Пау Кубарсі
Баєр Леверкузен
– Ельєс Бен-Сегір
Боруссія Дортмунд
– Джоб Беллінгем
Брюгге
– Александр Станкович
Інтер
– Франческо Еспозіто
Ліверпуль
– Джованні Леоні
Манчестер Сіті
– Ніко О’Райлі
Манчестер Юнайтед
– Лені Йоро
Порту
– Родрігу Мора
– Віктор Фрогольдт
ПСЖ
– Дезіре Дуе
– Воррен Заїр-Емері
– Сенні Маюлу
Реал Мадрид
– Арда Гюлер
– Дін Гюйсен
– Франко Мастантуоно
Спортінг
– Жовані Кенда
Страсбур
– Мамаду Сарр
Тоттенгем
– Лукас Бергваль
– Арчі Грей
Ювентус
– Кенан Їлдиз
Челсі
– Йоррел Гато
– Естеван