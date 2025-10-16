Італійське видання Tuttosport назвало фіналістів премії Golden Boy-2025, яку щороку вручають найкращому футболісту Європи віком до 21 року.

До фінального списку увійшли 25 гравців, серед яких молоді таланти з провідних клубів континенту. Переможця визначатимуть 50 журналістів із різних країн Європи, а церемонія вручення відбудеться в листопаді (точну дату буде оголошено пізніше).

Минулого року нагороду отримав Ламін Ямаль — згідно з правилами, він не може здобути її вдруге, тому в цьогорічному списку найбільшого таланта Барси ви не знайдете.

Фіналісти Golden Boy-2025:

Арсенал
– Майлз Льюїс-Скеллі
– Ітан Нванері

Барселона
– Пау Кубарсі

Баєр Леверкузен
– Ельєс Бен-Сегір

Боруссія Дортмунд
– Джоб Беллінгем

Брюгге
– Александр Станкович

Інтер
– Франческо Еспозіто

Ліверпуль
– Джованні Леоні

Манчестер Сіті
– Ніко О’Райлі

Манчестер Юнайтед
– Лені Йоро

Порту
– Родрігу Мора
– Віктор Фрогольдт

ПСЖ
– Дезіре Дуе
– Воррен Заїр-Емері
– Сенні Маюлу

Реал Мадрид
– Арда Гюлер
– Дін Гюйсен
– Франко Мастантуоно

Спортінг
– Жовані Кенда

Страсбур
– Мамаду Сарр

Тоттенгем
– Лукас Бергваль
– Арчі Грей

Ювентус
– Кенан Їлдиз

Челсі
– Йоррел Гато
– Естеван