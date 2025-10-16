Інше

Вінгер Барселони, чинний володар нагороди, банально не може претендувати на неї знову.

Італійське видання Tuttosport назвало фіналістів премії Golden Boy-2025, яку щороку вручають найкращому футболісту Європи віком до 21 року.

До фінального списку увійшли 25 гравців, серед яких молоді таланти з провідних клубів континенту. Переможця визначатимуть 50 журналістів із різних країн Європи, а церемонія вручення відбудеться в листопаді (точну дату буде оголошено пізніше).

Минулого року нагороду отримав Ламін Ямаль — згідно з правилами, він не може здобути її вдруге, тому в цьогорічному списку найбільшого таланта Барси ви не знайдете.

Фіналісти Golden Boy-2025:

Арсенал

– Майлз Льюїс-Скеллі

– Ітан Нванері

Барселона

– Пау Кубарсі

Баєр Леверкузен

– Ельєс Бен-Сегір

Боруссія Дортмунд

– Джоб Беллінгем

Брюгге

– Александр Станкович

Інтер

– Франческо Еспозіто

Ліверпуль

– Джованні Леоні

Манчестер Сіті

– Ніко О’Райлі

Манчестер Юнайтед

– Лені Йоро

Порту

– Родрігу Мора

– Віктор Фрогольдт

ПСЖ

– Дезіре Дуе

– Воррен Заїр-Емері

– Сенні Маюлу

Реал Мадрид

– Арда Гюлер

– Дін Гюйсен

– Франко Мастантуоно

Спортінг

– Жовані Кенда

Страсбур

– Мамаду Сарр

Тоттенгем

– Лукас Бергваль

– Арчі Грей

Ювентус

– Кенан Їлдиз

Челсі

– Йоррел Гато

– Естеван