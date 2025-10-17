Інше

Колишній тренер Ліверпуля увійшов до експертної групи, яка займатиметься розвитком Бундесліги.

Легендарний німецький тренер Юрген Клопп, який наразі обіймає посаду глобального керівника футбольного напрямку в Red Bull, прийняв пропозицію увійти до новоствореної експертної групи при Німецькій футбольній лізі (DFL). ​

Головне завдання цієї групи — розробка стратегії для довгострокового розвитку німецького футболу, зміцнення молодіжних академій та покращення клубних структур з метою підвищення конкурентоспроможності Бундесліги на міжнародній арені.

​Разом із Клоппом до групи увійшли інші відомі постаті, зокрема, колишній півзахисник мадридського Реала та збірної Німеччини Самі Хедіра, а також топ-менеджери провідних німецьких клубів.

Це призначення поклало край чуткам про можливе швидке повернення Клоппа до активної тренерської роботи. Раніше його ім'я пов'язували з такими клубами, як Аль-Іттіхад та Бенфіка. Свою нову роль у DFL він буде поєднувати з роботою в Red Bull.