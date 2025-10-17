Інше

Бізнесмена вбили поруч з його будинком у Лімасолі.

Президента кіпрського футбольного клубу Карміотісса Ставроса Дімостенуса застрелили у місті Лімасол, Кіпр. Про це повідомляє In-Cyprus.

За інформацією джерела, вбивство бізнесмена відбулося сьогодні вранці, приблизно о 08:50 за місцевим часом. Нападники розстріляли автівку президента клубу з автоматів Калашникова поблизу його будинку. Після цього вони на фургоні втекли з місця злочину. Відомо, що злочинці спалили свій фургон, після чого пересіли на мотоцикли.

Дімостенус був відомим бізнесменом з Лімасола. Його компанія займається продажем розкішних автомобілів, таких як Maserati, Aston Martin, Rolls-Royce, McLaren, Bentley та Tesla.

Наразі Карміотісса посідає четверте місце у турнірній таблиці другого дивізіону Кіпру.