У фіналі турніру марокканці обіграли аргентинців.

Сьогодні вночі у Чилі завершився юнацький чемпіонат світу U-20, у якому збірна Марокко здобула перемогу над Аргентиною з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Ясcіра Забірі, який на 39 хвилині оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди.

Таким чином збірна Марокко вперше в історії стала переможцем юнацького чемпіонату світу. Бронзові нагороди дісталися Колумбії, яка у матчі за третє місце здолала Францію (1:0).

Після турніру ФІФА вручила індивідуальні нагороди.

Найкращим воротарем став 20-річний аргентинець Сантіно Барбі, який провів сім матчів, чотири з яких на нуль за трьох пропущених м'ячів.

Найкращим гравцем турніру був визнаний марокканський вінгер Отман Маамма — на його рахунку якого сім матчів, один гол та чотири асисти.

Найкращими бомбардирами першості стали одразу чотири гравці, які забили по п'ять голів — Забірі, француз Люка Мішаль, колумбієць Нейсер Вільярреаль та американець Бенха Кремаскі.

Також зазначимо, що у турнірі брала участь збірна України, яка дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Іспанії (0:1).